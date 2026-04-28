Рыжие люди заполонят мир

17:27, 28 апреля 2026

NYP: Рыжеволосые люди заполонят мир из-за эволюционного преимущества
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Sergii Kumer / Shutterstock / Fotodom

Рыжеволосые люди заполонят мир из-за эволюционного преимущества, считают ученые Гарвардского университета. Результаты исследования публикует New York Post (NYP).

Научные сотрудники изучили ДНК 15 836 древних человеческих останков и более 6 тысяч ДНК современных людей, живших в Западной Евразии и Ближнем Востоке, чтобы проследить, какие генетические варианты становились более распространенными в популяции на протяжении тысячелетий.

Всего исследователи обнаружили 479 генетических вариантов, которым естественный отбор благоприятствовал в разное время. Среди них в том числе оказались гены, связанные с рыжими волосами, светлой кожей, предрасположенностью к целиакии, а также варианты генов, которые снижают вероятность диабета, облысения и ревматоидного артрита.

Речь идет о положительном типе естественного отбора, при котором одна из версий гена оказывается достаточно выгодной для выживания и размножения, чтобы передаваться потомству чаще, чем менее выгодные версии гена. Такие версии генов быстрее распространяются в популяции, так как повышают приспособленность особей

По мнению авторов работы, ген рыжих волос MC1R может давать преимущество в условиях недостатка солнечного света из-за лучшего синтеза витамина D. В итоге около 4000 лет назад частота этого гена в европейской популяции начала заметно расти, не останавливаясь, из-за чего через несколько десятков лет рыжий цвет волос может стать доминантным.

В январе анестезиолог раскрыл правду о наркозе для людей с рыжими волосами.

