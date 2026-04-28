Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
12:30, 28 апреля 2026Культура

С уехавшего лидера группы «Ногу свело!» взыскали долг по налогам

Суд взыскал с певца Максима Покровского 173 тысячи рублей долгов по налогам
Ольга Коровина

Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com

Тушинский суд Москвы взыскал налоговую задолженность с уехавшего из России лидера рок-группы «Ногу свело!» Максима Покровского (признан Минюстом РФ иностранным агентом). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда.

«Суд взыскал с ответчика задолженность по налогам за 2022 год, штраф и пени на общую сумму 173 273 рубля», — сказано в публикации.

Покровского внесли в реестр иноагентов в марте 2023 года. По данным Минюста, он открыто выступал в поддержку Украины, а также активно взаимодействовал с иностранными структурами, негативно высказывался в отношении граждан Российской Федерации и принимал участие в сборе средств в поддержку Киева.

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин призвал закрыть Покровскому въезд в Россию и внести его в список террористов. Он указал, что певец открыто поддерживает «враждебные силы» и собирает «средства для продолжения конфликта».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok