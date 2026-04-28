С уехавшего лидера группы «Ногу свело!» взыскали долг по налогам

Суд взыскал с певца Максима Покровского 173 тысячи рублей долгов по налогам

Тушинский суд Москвы взыскал налоговую задолженность с уехавшего из России лидера рок-группы «Ногу свело!» Максима Покровского (признан Минюстом РФ иностранным агентом). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда.

«Суд взыскал с ответчика задолженность по налогам за 2022 год, штраф и пени на общую сумму 173 273 рубля», — сказано в публикации.

Покровского внесли в реестр иноагентов в марте 2023 года. По данным Минюста, он открыто выступал в поддержку Украины, а также активно взаимодействовал с иностранными структурами, негативно высказывался в отношении граждан Российской Федерации и принимал участие в сборе средств в поддержку Киева.

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин призвал закрыть Покровскому въезд в Россию и внести его в список террористов. Он указал, что певец открыто поддерживает «враждебные силы» и собирает «средства для продолжения конфликта».