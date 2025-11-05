Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
10:15, 5 ноября 2025Культура

Известному певцу-иноагенту захотели закрыть въезд в Россию

Глава ФПБК Бородин: Певца Покровского надо признать террористом и экстремистом
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин призвал закрыть лидеру рок-группы «Ногу свело!» Максиму Покровскому (признан в РФ иностранным агентом) въезд в Россию. Об этом он написал в Telegram-канале.

«Выражаю надежду, что компетентные инстанции тщательно изучат ситуацию и примут взвешенное решение о внесении Покровского в список террористов. Его действия, по моему мнению, подпадают под определение "измены родине" и заслуживают соответствующей правовой оценки», — заявил Бородин.

Он указал, что певец открыто поддерживает «враждебные силы» и собирает «средства для продолжения конфликта».

Ранее лидер «Ногу свело!» пожаловался на крыс и запах мочи в Нью-Йорке. По словам уехавшего из России после начала специальной военной операции артиста, его очень волнует, кто станет новым мэром города, где он проживает на протяжении длительного времени.

До этого Покровский сравнил россиян с животными.

Музыканта внесли в реестр иноагентов в марте 2023 года. По данным Минюста, он открыто выступал в поддержку Украины, активно взаимодействовал с иностранными структурами, негативно высказывался в отношении граждан Российской Федерации и принимал участие в сборе средств в поддержку Киева.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Идет активная милитаризация региона». НАТО отрабатывает сценарий блокады Калининградской области

    Предсказавший кризис 2008 года инвестор поставил на обвал рынка США

    Москвичам покажут реальность

    Минобороны России назвало критическим положение ВСУ на двух участках в зоне СВО

    Объявлено о планах Зеленского использовать смерть бойцов ВСУ в котлах в своих интересах

    Все iPhone призвали срочно обновить

    Россиянин бросил семью при задержании и уплыл от сотрудников ДПС

    Врач предупредил о тревожном сигнале в туалете

    Задержание собиравшего данные для НАТО россиянина попало на видео

    Возлюбленная Тимати в откровенном наряде снялась с рэпером

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости