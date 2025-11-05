Известному певцу-иноагенту захотели закрыть въезд в Россию

Глава ФПБК Бородин: Певца Покровского надо признать террористом и экстремистом

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин призвал закрыть лидеру рок-группы «Ногу свело!» Максиму Покровскому (признан в РФ иностранным агентом) въезд в Россию. Об этом он написал в Telegram-канале.

«Выражаю надежду, что компетентные инстанции тщательно изучат ситуацию и примут взвешенное решение о внесении Покровского в список террористов. Его действия, по моему мнению, подпадают под определение "измены родине" и заслуживают соответствующей правовой оценки», — заявил Бородин.

Он указал, что певец открыто поддерживает «враждебные силы» и собирает «средства для продолжения конфликта».

Ранее лидер «Ногу свело!» пожаловался на крыс и запах мочи в Нью-Йорке. По словам уехавшего из России после начала специальной военной операции артиста, его очень волнует, кто станет новым мэром города, где он проживает на протяжении длительного времени.

До этого Покровский сравнил россиян с животными.

Музыканта внесли в реестр иноагентов в марте 2023 года. По данным Минюста, он открыто выступал в поддержку Украины, активно взаимодействовал с иностранными структурами, негативно высказывался в отношении граждан Российской Федерации и принимал участие в сборе средств в поддержку Киева.