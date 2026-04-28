Смытого волной со скалы в Австралии туриста нашли бездыханным в море

Молодого туриста, смытого волной со скалы на пляже в Западной Австралии, нашли бездыханным в море. Об этом сообщает портал 9News.

Уточняется, что трагедия произошла в понедельник, 27 апреля, возле популярной туристической достопримечательности — природного бассейна Injidup Natural Spa. Юношу в возрасте примерно 20 лет унесло в море после падения в воду. На пляж оперативно прибыли полиция и экстренные службы, которые вытащили туриста на берег. Однако спасти его не удалось.

Уникальный природный бассейн расположен недалеко от города Яллингап в Западной Австралии. Приезжающие туда туристы часто фотографируются, стоя на скалах. Это как минимум третий инцидент, закончившийся летальным исходом, за последнее десятилетие. Местные власти даже установили знаки, предупреждающие об опасности ходьбы по скалам.

Ранее китайская туристка упала в море с трехметровой скалы в Гонконге во время фотографирования. Ее спас мужчина, проплывавший мимо на рыбацкой лодке.

