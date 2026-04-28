Сотни автомобилей пострадали из-за непогоды в Подмосковье

Непогода, обрушившаяся на Московскую область на текущей неделе, повредила более 550 автомобилей. Об этом пишет «Москва 24» со ссылкой на МЧС.
Всего пострадали 556 автомобилей. Сильный ветер также привел к отключениям электричества в 180 населенных пунктах и повлиял на работу 13 котельных. Во время снегопада упало более 1,3 тысячи деревьев, травмы получили семь человек.
Снегопады начались в Московском регионе в воскресенье, 26 апреля, и достигли пика 27-го числа. Всего за сутки в столице выпала половина месячной нормы осадков, а в Подмосковье — 79 процентов апрельской нормы.