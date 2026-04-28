Сотни автомобилей пострадали из-за непогоды в Подмосковье

МЧС: Непогода в Подмосковье повредила 556 автомобилей

Непогода, обрушившаяся на Московскую область на текущей неделе, повредила более 550 автомобилей. Об этом пишет «Москва 24» со ссылкой на МЧС.

Всего пострадали 556 автомобилей. Сильный ветер также привел к отключениям электричества в 180 населенных пунктах и повлиял на работу 13 котельных. Во время снегопада упало более 1,3 тысячи деревьев, травмы получили семь человек.

Снегопады начались в Московском регионе в воскресенье, 26 апреля, и достигли пика 27-го числа. Всего за сутки в столице выпала половина месячной нормы осадков, а в Подмосковье — 79 процентов апрельской нормы.