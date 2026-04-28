21:10, 28 апреля 2026Авто

Сотни автомобилей пострадали из-за непогоды в Подмосковье

Александра Качан (Редактор)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Непогода, обрушившаяся на Московскую область на текущей неделе, повредила более 550 автомобилей. Об этом пишет «Москва 24» со ссылкой на МЧС.

Всего пострадали 556 автомобилей. Сильный ветер также привел к отключениям электричества в 180 населенных пунктах и повлиял на работу 13 котельных. Во время снегопада упало более 1,3 тысячи деревьев, травмы получили семь человек.

Снегопады начались в Московском регионе в воскресенье, 26 апреля, и достигли пика 27-го числа. Всего за сутки в столице выпала половина месячной нормы осадков, а в Подмосковье — 79 процентов апрельской нормы.

