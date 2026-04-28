Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:10, 28 апреля 2026

США и Иран задумались о возвращении к статус-кво до конфликта

CNN: США и Иран могут вернуться к статусу-кво до начала конфликта
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Christian Ohde / imago stock&people / Global Look Press

Первым этапом потенциального мирного соглашения между Ираном и США может стать возвращение сторон к статус-кво до начала конфликта. Об этом сообщил телекомпания CNN.ъ

Как утверждают источники, знакомые с процессом переговоров, обе стороны «не так далеки друг от друга, как кажется». По их словам, за кулисами продолжается интенсивная дипломатия, а обсуждение сосредоточено вокруг поэтапного процесса. Предполагается, что первая часть потенциальной сделки будет сосредоточена на возвращении к статус-кво, существовавшему до конфликта, и на открытии Ормузского пролива без ограничений или сборов.

Ранее сообщалось, что Иран выдвинул США новое требование для завершения войны. Утверждается, что Тегеран представил новое предложение — прекратить нападения на суда в Ормузском проливе в обмен на полное прекращение войны, включая снятие США блокады иранских портов и отсрочку переговоров по ядерной программе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok