США и Иран задумались о возвращении к статус-кво до конфликта

CNN: США и Иран могут вернуться к статусу-кво до начала конфликта

Первым этапом потенциального мирного соглашения между Ираном и США может стать возвращение сторон к статус-кво до начала конфликта. Об этом сообщил телекомпания CNN.ъ

Как утверждают источники, знакомые с процессом переговоров, обе стороны «не так далеки друг от друга, как кажется». По их словам, за кулисами продолжается интенсивная дипломатия, а обсуждение сосредоточено вокруг поэтапного процесса. Предполагается, что первая часть потенциальной сделки будет сосредоточена на возвращении к статус-кво, существовавшему до конфликта, и на открытии Ормузского пролива без ограничений или сборов.

Ранее сообщалось, что Иран выдвинул США новое требование для завершения войны. Утверждается, что Тегеран представил новое предложение — прекратить нападения на суда в Ормузском проливе в обмен на полное прекращение войны, включая снятие США блокады иранских портов и отсрочку переговоров по ядерной программе.