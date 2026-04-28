США пригрозили Ирану

02:43, 28 апреля 2026Мир

Рубио: США могут усилить давление на Иран в случае его отказа от сделки
Марина Совина

Фото: Will Oliver / Pool via CNP / Globallookpress.com

США могут усилить давление на Иран, если страна не согласится на сделку. Об этом заявил американский госсекретарь Марко Рубио в интервью Fox News.

«Давление на Иран является экстраординарным, и я думаю, что его можно еще больше усилить», — сказал он.

По словам Рубио, США могут применить против Ирана новые санкции, которые тоже будут «экстраординарными». При этом он не стал уточнять, о каких именно мерах идет речь.

Ранее стало известно, что Иран выдвинул США новое требование для завершения войны. По информации The Wall Street Journal, Тегеран предложил прекратить нападения на суда в Ормузском проливе в обмен на полное прекращение войны, включая снятие США блокады иранских портов и отсрочку переговоров по ядерной программе.

