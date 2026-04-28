Столичным автолюбителям посоветовали пересесть на метро

Дептранс Москвы посоветовал автомобилистам пересесть на городской транспорт

В Москве снег с дождем продлится до вечера среды, 29 апреля. Автолюбителям посоветовали в это время пользоваться общественным транспортом, сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Во вторник, 28 апреля, в центре, на западе и юге города сегодня возможны локальные перекрытия. Тем, кто все же планирует поездку на автомобиле, следует учитывать это и оставить себе больше времени на дорогу.

В часы вечернего разъезда ожидаются затруднения движения, в основном в центральной части города, на Третьем транспортом кольце (ТТК), МКАД и вылетных магистралях по направлению в область.

Ранее ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина сообщила, что заключительные дни апреля в Москве будут холодными и снежными. До 30 апреля ожидаются мокрый снег и температура воздуха от 2 до 7 градусов тепла в дневное время.

