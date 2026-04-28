Тарасова одной фразой описала свое самочувствие

Новости спорта
21:41, 28 апреля 2026

Тренер Тарасова заявила, что худшее позади после выписки из больницы
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала о своем самочувствии после выписки из больницы. Ее слова приводит Sport24.

Специалист фразой «худшее точно позади» описала свое состояние. Она подчеркнула, что в данный момент все время проводит дома и еще не выходила на улицу.

О выписке Тарасовой из больницы стало известно 20 апреля. Тренера госпитализировали из-за осложнений после простуды. Она находилась в реанимации.

Тарасовой было присвоено звание заслуженного тренера СССР в 1975 году. В 2008-м она вошла в Зал славы мирового фигурного катания. Среди ее учеников были олимпийские чемпионы Ирина Роднина и Алексей Ягудин.

