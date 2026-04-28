Театральный критик высказалась о Бузовой в «Покровских воротах»

Критик Райкина: Бузова выглядела беспомощной в спектакле «Покровские ворота»

Театральный критик Марина Райкина высказалась об игре певицы Ольги Бузовой в спектакле театра Надежды Бабкиной. Ее слова передает NEWS.ru.

По ее мнению, в постановке «Покровские ворота» Бузова выглядит беспомощно. Райкина предположила, что Ольга была не в лучшей форме, болела, что, возможно, повлияло на ее игру.

«Она была абсолютно беспомощная актриса в абсолютно беспомощном спектакле, характер ее героини не определен. И дело не в сравнении с фильмом "Покровские ворота", зрелище получилось унылое, хотя там поют и танцуют», — подытожила критик.

Также Марина добавила, что в спектакле «Чудесный грузин» во МХАТ Бузова смотрелась лучше.

Ранее народная артистка РСФСР Надежда Бабкина объяснила выбор певицы и телеведущей Ольги Бузовой на роль медсестры Людочки в спектакле «Покровские ворота».