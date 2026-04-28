Турист по ошибке взял телефон иностранки в клубе и оказался под угрозой пяти лет тюрьмы

Турист из Великобритании по ошибке взял телефон иностранки в клубе и оказался под угрозой пяти лет тюрьмы. Кадры публикует издание The Sun.

Инцидент произошел 9 марта. Известно, что 37-летний Рори Макколл отправился в ночной клуб сразу по прилете на отдых в Бангкок. В ту ночь в заведении отдыхала 22-летняя немка Мелине Мухоу. В какой-то момент она поняла, что потеряла свой телефон. Она обратилась к охране, посмотрела записи с камер видеонаблюдения и увидела, как Маккол взял его.

На кадрах заметно, что мужчина забрал телефон со стола и положил в задний карман штанов. В клуб была вызвана полиция. Туристу дали возможность извиниться, так как он был сильно пьян и не осознавал своих действий. К тому же пострадавшая ждала только признания вины. Однако вместо того, чтобы исправить ситуацию, он начал оскорблять девушку. Тогда та настояла на том, чтобы его поместили под стражу.

В итоге мужчину арестовали. По законодательству Таиланда за совершенное ему грозит пять лет тюремного заключения.

