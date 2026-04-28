13:01, 28 апреля 2026

У болельщика нашли опухоль в мозге благодаря промаху игрока в американский футбол

Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: hxdbzxy / Shutterstock / Fotodom

Болельщик клуба Национальной футбольной лиги (НФЛ) «Нью-Йорк Джайентс» Марк Тутакер оказался в больнице после матча команды с «Нью-Ингленд Пэтриотс». Об этом сообщает AP.

Мужчина смотрел трансляцию матча по американскому футболу у себя дома. Тутакера очень рассмешил курьезный промах игрока «Джайентс» Янгхо Ку по мячу, после чего у американца случился припадок, а его супруга вызвала скорую.

Тутакера госпитализировали, а после проведения компьютерной томографии врачи обнаружили у него в мозге опухоль размером с теннисный мяч. Она оказалась доброкачественной, позднее мужчина успешно перенес операцию по ее удалению.

Спустя несколько дней американца выписали из больницы. Тутакер выразил уверенность, что промах Ку спас ему жизнь.

Ранее фанаты «Колорадо Эвеланш» сломали заградительное стекло за скамейкой запасных «Лос-Анджелес Кингс» во время второго матча первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Инцидент произошел в начале второго периода.

