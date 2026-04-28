17:56, 28 апреля 2026

Участники рынка ИЖС раскритиковали идею о переходе на эскроу-счета

Лилиана Набиуллина (редактор)
Лишь четверть девелоперов на рынке индивидуального жилого строительства (ИЖС) могут позволить себе переход на эскроу-счета (это отдельный счет в банке, на котором хранятся средства покупателя недвижимости до того момента, как стройкомпания сдаст дом — прим. «Ленты.ру»). Об этом в разговоре с НСН предупредил владелец компании «ВСЛ Экодом» Владимир Федякин.

Такая реакция прозвучала в ответ на предложение компании ДОМ.РФ и Банка России о распространении эскроу-счетов на весь рынок частного домостроения. Напомним, с 1 марта застройщиков обязали использовать эскроу-механизм при покупке жилья гражданином по льготной программе. Новая инициатива касается и остальных видов ипотеки, оформляемой при покупке частных домов.

Позволить себе строить без средств сможет лишь маленькое количество ИЖС-девелоперов, считает Федякин. Возводить дома в таких условиях дорого, поэтому три четверти всех застройщиков с рынка малоэтажного домостроения просто уйдут, полагает он.

В эффективности такого подхода усомнился и основатель Российской гильдии риелторов Константин Апрелев. Для бизнеса это невыгодно, пояснил он: банк, в котором все это время будут храниться средства, получит добавленную стоимость, а девелопер — нет. Хотя застройщик строит дома и вносит вклад в экономику.

Апрелев уверен, что спрос в этом случае рухнет, и рынок обвалится. В каждом квартале спрос поступательно будет снижаться на 20-30 процентов, и в итоге застройщики уйдут в «серые схемы», спрогнозировал он.

Ранее сообщалось, что покупка жилья через эскроу-счета перестала быть безопасной. Строители научились вытягивали деньги из банков без проведения реальных работ. Так, в Подмосковье в прошлом году аферисты с поддельными документами присвоили более 500 млн рублей покупателей, залив на местах лишь фундамент.

