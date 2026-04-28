15:10, 28 апреля 2026

Участвовавшие в ударе ВСУ по российским военным получили по 26 лет колонии

В Ростове-на-Дону суд дал двум мужчинам по 26 лет за участие в ударе по ВС РФ
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Дениса Глущенко и Александра Малышева к 26 годам заключения каждого за участие в ударе по российским военным. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Следствие и суд установили, что в 2022 году мужчины, будучи в Мелитополе, вышли на связь с украинской разведкой и согласились участвовать в организации ракетно-бомбового удара по Вооруженным силам (ВС) России. С 10 по 11 февраля 2023-го Глущенко, Малышев и другие участники сообщества через ботов собирали и проверяли информацию о местоположении российских войск и правоохранителем.

В результате удар был нанесен по местам дислокации подразделений УФСБ и управления Росгвардии по Запорожской области. Здания были полностью или частично разрушены.

Глущенко и Малышева задержали 17 октября 2023 года. В суде они полностью признали вину. Отбывать наказание они будут первые пять лет в тюрьме, оставшийся срок — в колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, суд прекратил дело бывшего народного губернатора Донецкой области Павла Губарева.

