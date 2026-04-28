Россия
10:26, 28 апреля 2026

Уехавшую из России Исинбаеву предупредили о возможной заморозке счетов

Общественник Бондарь: Исинбаевой могут заморозить счета из-за долга за капремонт
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Даже если человек уехал жить в другую страну, это не освобождает его от платежей за оформленную на него квартиру в России, напомнил общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь. В разговоре с «Лентой.ру» он рассказал об ответственности олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой за коммунальные счета.

Эксперт объяснил, что в случае со спортсменкой основная часть долга в размере 329 тысяч рублей из 440 тысяч — это взносы на капитальный ремонт, статья расходов за который начисляется в любом случае, даже если в квартире никто не живет. Он добавил, что если квартиру продать, долг по капремонту перейдет к новому собственнику вместе с ней.

«Продолжая копить долги, каждый день просрочки добавляет пени. Затем управляющие компании или поставщики ресурсов обычно идут в суд. После решения суда приставы могут арестовать счета должника. У Исинбаевой похожее уже было в прошлом году: из‑за долга перед налоговой ее российские счета заморозили, а на разбирательства ушло два месяца. С долгами за ЖКХ может повториться та же история», — объяснил Бондарев.

Он отметил, что единственный возможный шанс в суде для должника — сослаться на истечение срока исковой давности, который составляет три года. Но на практике это работает редко, если истец правильно оформил документы, добавил общественник.

«На мой взгляд, у людей, которые уезжают жить за границу, должна быть заморожена какая‑то определенная сумма на счете в российском банке. Этого хватило бы на покрытие обязательных платежей за их недвижимость. Тогда такие долги можно просто не копить годами и не разбираться потом в судах», — заключил эксперт.

Ранее олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и первый зампредседателя комитета Госдумы по международным отношениям Светлана Журова заступилась за двукратную олимпийскую чемпионку в прыжках с шестом Елену Исинбаеву на фоне публикаций в западных СМИ. По мнению депутата, в информационной среде вокруг российских спортсменов нередко появляются искажения.

