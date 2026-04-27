16:47, 27 апреля 2026

Журова заступилась за Исинбаеву

Депутат Журова заступилась за Исинбаеву на фоне публикаций в западных изданиях
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов
Елена Исинбаева

Елена Исинбаева. Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и первый зампредседателя комитета Госдумы по международным отношениям Светлана Журова заступилась за двукратную олимпийскую чемпионку в прыжках с шестом Елену Исинбаеву на фоне публикаций в западных СМИ. Ее слова приводит Sport24.

По мнению депутата, в информационной среде вокруг российских спортсменов нередко появляются искажения, а любые слова могут быть выданы за позицию самого человека без должной проверки. Журова подчеркнула, что к подобным сообщениям стоит относиться осторожнее, поскольку они часто подаются через призму антироссийской пропаганды.

Исинбаева — двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом. На ее счету 28 мировых рекордов в этой легкоатлетической дисциплине. Также 43-летняя легкоатлетка является майором Вооруженных сил России. С 2023 года Исинбаева живет на Тенерифе в Испании.

    Последние новости

    В России после мощнейшего удара ВСУ по Севастополю призвали к взятию под контроль двух областей Украины. Что об этом известно?

    P. Diddy попросил арестовать угрожавшего ему компроматом

    В Кремле выступили с призывом по Ирану

    Биолог рассказал о судьбе растений после снегопада в Москве

    Утонувшие из-за ливня в Китае машины попали на видео

    Журова заступилась за Исинбаеву

    В России объяснили дефицит регионов в 1,5 триллиона рублей

    Мерц назвал Киеву цену за членство в ЕС

    Мужчина расправился с мужем и женой на глазах у трехлетнего ребенка и скрывался 28 лет

    Волочкова пообещала согреть москвичей на фоне снегопадов

    Все новости
