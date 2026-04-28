Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
20:26, 28 апреля 2026Интернет и СМИ

Украинский блогер приехал в США, стал «калифорнийским ватником» и сказал «гойда»

Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: Алексей Шевцов / YouTube

Популярный в России украинский блогер и стример Алексей Шевцов, известный как itpedia, рассказал о своей поездке в США. В видео, опубликованном на YouTube, он в шутку назвал себя «калифорнийским ватником».

Шевцов отметил, что Калифорния — его любимый штат. «За эту поездку я окончательно стал калифорнийским ватником», — поиронизировал он. Блогер также развернул на камеру флаг этого штата и сказал слово «гойда».

Ранее Шевцов пожаловался, что США дважды отказались выдавать ему визу талантов. По словам блогера, он потратил на попытки получить визу десятки тысяч долларов и больше года готовился к этому.

Перед этим он также раскрыл впечатления от Европы и заявил, что европейцев обычно раздражает акцент у иностранцев. Шевцов добавил, что местных жителей «скрючивает» из-за речи иностранцев.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok