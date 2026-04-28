Украинский блогер приехал в США, стал «калифорнийским ватником» и сказал «гойда»

Популярный в России украинский блогер и стример Алексей Шевцов, известный как itpedia, рассказал о своей поездке в США. В видео, опубликованном на YouTube, он в шутку назвал себя «калифорнийским ватником».
Шевцов отметил, что Калифорния — его любимый штат. «За эту поездку я окончательно стал калифорнийским ватником», — поиронизировал он. Блогер также развернул на камеру флаг этого штата и сказал слово «гойда».
Ранее Шевцов пожаловался, что США дважды отказались выдавать ему визу талантов. По словам блогера, он потратил на попытки получить визу десятки тысяч долларов и больше года готовился к этому.
Перед этим он также раскрыл впечатления от Европы и заявил, что европейцев обычно раздражает акцент у иностранцев. Шевцов добавил, что местных жителей «скрючивает» из-за речи иностранцев.