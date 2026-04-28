Зингер о словах Мерца про территории Украины: Без сложных решений мир невозможен

Киев держится благодаря поддержке всего Запада, а немецкое правительство долго избегало признания возможных территориальных уступок со стороны Украины. Об этом заявил НСН депутат баварского парламента от партии «Альтернатива для Германии» Ульрих Зингер.

«Примечательно, что Германия долго избегала признания того, что Украине, возможно, придется пойти на территориальные уступки», — сказал Зингер, комментируя недавнее заявление канцлера ФРГ Фридриха Мерца. Политик отметил, что без готовности обсуждать сложные решения невозможен переговорный мир.

По словам немецкого депутата, Киев продолжает обороняться благодаря поддержке не только Берлина, но и всех западных союзников. «Мир станет возможен, когда стороны будут готовы к диалогу на равных», — подчеркнул Зингер.

Ранее Мерц предположил, что Киеву, возможно, придется признать утрату части территорий в рамках будущего мирного соглашения с Россией. Такие уступки он связал с перспективой вступления Украины в Европейский союз.