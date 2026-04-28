01:37, 28 апреля 2026Мир

В МИД России высмеяли фото посла Украины во время покушения на Трампа

Марина Совина

Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел (МИД) России Родион Мирошник иронично прокомментировал фото посла Украины в Соединенных Штатах Ольги Стефанишиной с мероприятия, где произошло покушение на американского президента Дональда Трампа. Дипломат высмеял снимок в своем Telegram-канале.

Мирошник написал, что Стефанишина «уютно разместилась под столом во время покушения на Трампа и поведала об этом миру».

«Не очень ясно, почему остальные гости сидели за столами, а вот Стефанишина — под столом! Видимо, опыт — большое дело!», — добавил он.

Ранее ирландский журналист Чей Боуз обвинил посла Украины в Вашингтоне в самопиаре из-за фотографии, сделанной ею во время покушения на Трампа. По его словам, на фотографии, снятой Стефанишиной из-под стола, видно, что остальные гости торжественного ужина продолжали спокойно сидеть за столами.

