В МИД России высмеяли фото посла Украины во время покушения на Трампа

Мирошник высмеял фото посла Украины Стефанишиной во время покушения на Трампа

Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел (МИД) России Родион Мирошник иронично прокомментировал фото посла Украины в Соединенных Штатах Ольги Стефанишиной с мероприятия, где произошло покушение на американского президента Дональда Трампа. Дипломат высмеял снимок в своем Telegram-канале.

Мирошник написал, что Стефанишина «уютно разместилась под столом во время покушения на Трампа и поведала об этом миру».

«Не очень ясно, почему остальные гости сидели за столами, а вот Стефанишина — под столом! Видимо, опыт — большое дело!», — добавил он.

Ранее ирландский журналист Чей Боуз обвинил посла Украины в Вашингтоне в самопиаре из-за фотографии, сделанной ею во время покушения на Трампа. По его словам, на фотографии, снятой Стефанишиной из-под стола, видно, что остальные гости торжественного ужина продолжали спокойно сидеть за столами.