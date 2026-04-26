15:56, 26 апреля 2026Интернет и СМИ

На Западе раскритиковали посла Украины за фото под столом во время покушения на Трампа

Боуз обвинил посла Украины Стефанишину в самопиаре во время покушения на Трампа
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: @olga.kravets.796

Ирландский журналист Чей Боуз обвинил посла Украины в Вашингтоне Ольгу Стефанишину в самопиаре из-за фотографии, сделанной ею во время покушения на президента США Доналдьа Трампа. Его комментарий опубликован в соцсети X.

«Укроскаммеры никогда не упускают возможности пропиарить себя», — написал журналист.

По его словам, на фотографии, снятой Стефанишиной из-под стола, видно, что остальные гости торжественного ужина продолжали спокойно сидеть за столами.

Ранее посол Украины в США опубликовала фото, на котором в момент покушения на Трампа она сидит под столом. Стрельба произошла в субботу, 25 апреля, на приеме Ассоциации корреспондентов, аккредитованных при Белом доме.

