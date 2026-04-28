В России обратились к ученым после освобождения археолога Бутягина Польшей

Депутат Смолин призвал ученых быть осторожнее из-за ареста археолога Бутягина

Российский археолог Александр Бутягин не заслуживал наказания, убежден зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин. В беседе с «Лентой.ру» он прокомментировал его освобождение, а также обратился с призывом к другим ученым.

«Я поздравляю Александра Бутягина с этим решением. Я убежден, что он никак не заслуживал наказания, потому что выполнял свой научный долг, но хочу сказать, что другим нашим ученым нужно быть осторожнее и стараться предвидеть возможные провокации такого рода», — поделился депутат.

Ранее Польша освободила в рамках обмена с Белоруссией российского археолога Александра Бутягина, которого должны были экстрадировать на Украину.

О задержании ученого стало известно 11 декабря. Историка заключили под стражу в Польше на основании международного ордера на арест, выданного Киевом за «уничтожение культурного наследия» во время проведения археологических раскопок в Крыму. В марте Окружной суд Варшавы удовлетворил запрос Украины об экстрадиции Бутягина.

