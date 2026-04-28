Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:42, 28 апреля 2026РоссияЭксклюзив

В России обратились к ученым после освобождения археолога Бутягина Польшей

Депутат Смолин призвал ученых быть осторожнее из-за ареста археолога Бутягина
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина

Фото: Robert Kowalewski / Agencja Wyborcza.pl via Reuters

Российский археолог Александр Бутягин не заслуживал наказания, убежден зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин. В беседе с «Лентой.ру» он прокомментировал его освобождение, а также обратился с призывом к другим ученым.

«Я поздравляю Александра Бутягина с этим решением. Я убежден, что он никак не заслуживал наказания, потому что выполнял свой научный долг, но хочу сказать, что другим нашим ученым нужно быть осторожнее и стараться предвидеть возможные провокации такого рода», — поделился депутат.

Ранее Польша освободила в рамках обмена с Белоруссией российского археолога Александра Бутягина, которого должны были экстрадировать на Украину.

О задержании ученого стало известно 11 декабря. Историка заключили под стражу в Польше на основании международного ордера на арест, выданного Киевом за «уничтожение культурного наследия» во время проведения археологических раскопок в Крыму. В марте Окружной суд Варшавы удовлетворил запрос Украины об экстрадиции Бутягина.

    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok