В России захотели создать новый реестр

В Госдуму внесли проект о создании в России реестра домашних животных

В Госдуму внесли законопроект о создании единого реестра домашних животных. Документ доступен в электронной базе нижней палаты парламента.

Автором проекта выступило заксобрание Санкт-Петербурга. Проект предлагает ввести определение понятия «единый реестр домашних животных», а также установить необходимость маркировать и регистрировать питомцев.

На данный момент, отмечают авторы инициативы, вопрос регистрации домашних животных не урегулирован. При этом в некоторых регионах России приняты нормы регистрации питомцев.

Ранее стало известно, что комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил и рекомендовал принять в первом чтении законопроект о штрафах в сотни тысяч рублей за нарушения правил содержания домашних животных.