Депутат Журавлев жестко раскритиковал финских наемников в рядах ВСУ

После того, как Финляндия вступила в НАТО, стало окончательно ясно, что эта страна враждебна к России, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее сообщалось, что на красноармейское направление прибывают финские наемники, готовые присоединиться к Вооруженным силам Украины (ВСУ). По словам военкора Кости Хейсканена, число таких военных в зоне СВО значительно увеличилось.

Депутат отметил, что Финляндия, как и прочие европейские участники альянса — Германия, Франция, Великобритания, теперь занимается не только снабжением ВСУ, но и пополнением их личного состава. Он указал, что пункты вербовки в этих странах действуют открыто, при этом европейские военные вынуждены изображать отставных, чтобы их напрямую не связывали с руководством государства.

«На Украине из иностранных наемников стараются формировать подразделения по национальности — так проще общаться и командовать тоже проще. Конечно, среди них есть и финские, и блогер не открыл Америку. Хорошо, что можно определить их местоположение, а значит — уничтожить. Для нас всегда такие отряды головорезов — приоритетная цель», — сказал Журавлев.

Ранее стало известно, что на стороне ВСУ воюют около 16,5 тысячи иностранных наемников. Большинство из них — около 7 тысяч человек — прибыли из Колумбии.