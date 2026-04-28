07:15, 28 апреля 2026Мир

В США нашли лучший вариант действий в войне с Ираном

Дэвис: США нужно принять условия переговоров Ирана
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Timothy L. Hale / Globallookpress.com

США следует принять предложенные Ираном условия переговоров. Такое мнение высказал подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис в соцсети X.

Он подчеркнул, что это — лучший из возможных вариантов, поскольку Вашингтон сейчас находится в наихудшем положении и должен принять решение, которое положит конец финансовым проблемам, возникшим из-за «глупой» войны с Ираном.

«Все, что мы можем сделать на данный момент и что имеет хоть какой-то шанс на успех, — это принять наилучшие условия, которые мы можем получить в результате переговоров и которые приемлемы для Тегерана, и дожить до следующего дня», — считает Дэвис.

Он также выразил уверенность, что морская блокада Ирана не увенчается успехом, а лишь нанесет огромный ущерб США.

Ранее Иран предложил США трехэтапные переговоры. Однако. как сообщила WSJ, американский лидер Дональд Трамп скептически отнесся к идее Тегерана и планирует выступить с контрпредложением в ближайшие дни.

    Последние новости

    Иран предложил США трехэтапные переговоры. Что насторожило Трампа?

    Приставы заинтересовались популярным российским рэпером

    В России установили даты летних каникул у школьников

    Пассажирка показала простой способ удобно спать в самолете и прослыла в сети гением

    Защита Моргенштерна указала на нарушения при вынесении приговора

    Россиянам назвали крайний срок оплаты ЖКУ за апрель

    Минобороны России выпустило заявление после мощных взрывов в Туапсе из-за атаки ВСУ

    Бойцы ВСУ получили просроченные иностранные сухпайки

    Популярный витамин оказался способен снижать риск диабета

    Ветеринар предупредил об опасностях разных типов кормов для питомцев

    Все новости
