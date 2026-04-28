В центре постсоветской столицы нашли похожий на дрон объект

10:14, 28 апреля 2026

В центре Кишинева обнаружили похожий на дрон объект
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Max Sky / Reuters

В центре Кишинева обнаружили похожий на обломки дрона объект. Об этом сообщает телеканал Moldova 1.

«По предварительной информации, объект был поврежден после удара о крышу здания. Он поднят и должен пройти детальную экспертизу», — сказано в материале.

По словам очевидцев, инцидент в постсоветской столице произошел около часа ночи. Пострадавших нет, а происхождение объекта не уточняется.

25 апреля сообщалось, что дрон упал на здание в румынском Галаце. Уточнялось, что беспилотник повредил пристройку дома и стоящий рядом электрический столб. Информации о пострадавших не поступало.

Бухарест обвинил в случившимся Россию и вызвал посла Владимира Липаева в министерство иностранных дел. Липаев, в свою очередь, отметил, что быстрое уничтожение дрона не дало возможности идентифицировать его происхождение, что не исключает возможность украинской провокации.

