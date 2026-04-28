Внешность 24-летнего охранника переполошила россиянок

Риелтор Светлана (фамилия неизвестна) посетила форум девелоперов в Алуште и показала на видео охранника, внешность которого переполошила россиянок. Публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Пользовательница сети с никнеймом status_spectrum запечатлела 24-летнего бодигарда Ивана Романовича в форме, которая подчеркивала рельефные мышцы. При этом Светлана сделала комплимент герою ролика, вызвав его смущенную улыбку.

Ролик стал вирусным и набрал почти 17 миллионов просмотров. Зрительниц впечатлил внешний вид Романа, о чем они стали писать в комментариях под постом. «Улыбка Харди», «Ну он правда шикарен. Просто улыбка какая! Вы это видели?», «Можно было, конечно, и подольше поснимать», «Краш», «Еду за рулем, аж голова закружилась», — заявили женщины.

Ранее в апреле сообщалось, что российские батюшки вошли в прайм-эру. Тренд начал набирать обороты во время Великого поста и Пасхи. Прихожанки отмечали симпатичных священнослужителей и снимали их на камеру, публикуя в своих блогах.