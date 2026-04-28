Во Франции оценили потери наемников ВСУ

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
05:19, 28 апреля 2026Мир

Военкор Брайар: Безвозвратные потери наемников ВСУ превысили 5 тысяч человек
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Stringer / Reuters

Уровень потерь среди иностранных наемников Вооруженных сил Украины (ВСУ) превышает 25 процентов, из-за чего безвозвратные потери могут составить более пяти тысяч человек. Такую оценку в интервью ТАСС дал французский военный корреспондент Лоран Брайар.

«Уровень потерь впервые с 2024 года снижается, составляя 25,37 процента от общего числа. Один из четырех не вернется. Их отправляют на бойню, Украина приносит их в жертву», — сказал он.

По его словам, в поименных списках погибших иностранных наемников значатся 1528 человек. Если применить текущий процент смертности на всю численность иностранного контингента, составляющую около 20 тысяч человек, то реальные потери среди них можно оценить в 5074 человека.

Ранее сообщалось, что на стороне Украины воюют около 16,5 тысячи иностранных наемников. Большинство наемников — около семи тысяч — прибыли из Колумбии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok