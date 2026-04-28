Врач назвал суточную норму воды в зависимости от возраста

Врач Вебстер: Людям старше 60 лет требуется до двух литров воды в день

В зависимости от возраста организму требуется разное количество воды, считает врач общей практики Джонатан Вебстер. Суточную норму жидкости на разных этапах жизни он назвал в беседе с изданием Metro.

По словам специалиста, детям от четырех до восьми лет требуется 1,2 литра в день. Подросткам нужно больше жидкости: юношам рекомендуется 1,6-1,9 литра в сутки, а девушкам — около 1,5 литра. Взрослым же мужчинам младше 60 лет для нормальной работы организма необходимо около двух литров, а женщинам — 1,6 литра воды в день.

Вебстер добавил, что с возрастом потребность в жидкости не снижается, но чувство жажды притупляется, поэтому людям старше 60 лет важно осознанно поддерживать водный баланс. Он посоветовал в среднем им употреблять от 1,6 до 2 литров жидкости в день.

Врач отметил, что назвал усредненные цифры. Для расчета индивидуальной нормы нужно также учитывать климат, физическую активность и общее состояние здоровья, уточнил он.

При этом Вебстер подчеркнул, что недостаток воды может привести к обезвоживанию и неприятным симптомам, таким как усталость, головная боль и снижение концентрации. Особенно важно следить за питьевым режимом детей, так как вода играет ключевую роль в пищеварении, терморегуляции и развитии мозга.

Ранее врачи Центра по контролю и профилактике заболеваний США призвали отказаться от кофе в жаркую погоду. Они объяснили, что напитки с кофеином обладают мочегонным эффектом и могут усиливать обезвоживание.