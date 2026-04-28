Врач предупредила о вызывающих боль во время секса лекарствах

Врач общей практики Кэтрин Басфорд рассказала, что препараты против аллергии могут вызывать боль и дискомфорт во время секса. Влияние аллергии на интимную жизнь она раскрыла в беседе с Metro.

По словам врача, антигистаминные препараты и средства от насморка могут вызывать сухость слизистых оболочек по всему организму. Это касается не только носа или глаз, но и интимной зоны. «Прием антигистаминов может привести к сухости слизистых, включая влагалище, что иногда вызывает боль во время близости», — пояснила доктора.

Басфорд добавила, что подобные изменения могут отражаться и на мужском здоровье. Некоторые препараты способны вызывать усталость и снижать либидо, а в отдельных случаях трудности с поддержанием эрекции. При этом выраженность таких эффектов зависит от индивидуальных особенностей организма и вида лекарства.

Врач подчеркнула, что такие побочные эффекты обычно носят временный характер и проходят после отмены препарата. Однако она посоветовала не прекращать лечение без консультации с врачом, а при выраженном дискомфорте обсудить возможную замену лекарства или дополнительные способы облегчения симптомов.

Ранее клинический психолог и эксперт по сну Майкл Брюс заявил, что утро является идеальным временем для секса. По его словам, в первой половине дня гормональный фон более благоприятен для интимной близости.