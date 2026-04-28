Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
05:00, 28 апреля 2026

Врач предупредила о вызывающих боль во время секса лекарствах

Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Baza Production / Shutterstock / Fotodom

Врач общей практики Кэтрин Басфорд рассказала, что препараты против аллергии могут вызывать боль и дискомфорт во время секса. Влияние аллергии на интимную жизнь она раскрыла в беседе с Metro.

По словам врача, антигистаминные препараты и средства от насморка могут вызывать сухость слизистых оболочек по всему организму. Это касается не только носа или глаз, но и интимной зоны. «Прием антигистаминов может привести к сухости слизистых, включая влагалище, что иногда вызывает боль во время близости», — пояснила доктора.

Басфорд добавила, что подобные изменения могут отражаться и на мужском здоровье. Некоторые препараты способны вызывать усталость и снижать либидо, а в отдельных случаях трудности с поддержанием эрекции. При этом выраженность таких эффектов зависит от индивидуальных особенностей организма и вида лекарства.

Врач подчеркнула, что такие побочные эффекты обычно носят временный характер и проходят после отмены препарата. Однако она посоветовала не прекращать лечение без консультации с врачом, а при выраженном дискомфорте обсудить возможную замену лекарства или дополнительные способы облегчения симптомов.

Ранее клинический психолог и эксперт по сну Майкл Брюс заявил, что утро является идеальным временем для секса. По его словам, в первой половине дня гормональный фон более благоприятен для интимной близости.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok