01:00, 27 апреля 2026

Эксперт по сну назвал идеальное время суток для секса

Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: oneinchpunch / Shutterstock / Fotodom

Клинический психолог и эксперт по сну Майкл Брюс уверен, что время, в которое человек занимается сексом, влияет на его самочувствие. Почему это происходит, он объяснил в подкасте «Дневник генерального директора», пишет издание UniLad.

Брюс заявил, что большинство людей занимается сексом вечером, между 22:30 и 23:30. По его мнению, это не самое лучшее время суток, так как перед сном гормоны готовятся к отдыху, а не к возбуждению. «Для успешного секса нужно, чтобы уровень эстрогена, тестостерона, прогестерона, адреналина и кортизола был высоким, а уровень мелатонина — низким», — объяснил он.

По словам Брюса, идеальное для секса соотношение гормонов достигается утром. Тогда как к вечеру их баланс меняется на противоположенный: мелатонина становится много, а кортизол, адреналин и тестостерон — снижаются.

Ранее врач общей практики Джефф Фостер рассказал, что утренняя эрекция является важным показателем здоровья. По его словам, ее полное отсутствие может указывать на гормональный сбой или риск сердечно-сосудистых заболеваний.

