Пленный из ВСУ Шалдува: Киев использует мексиканских наемников как штурмовиков

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) использует мексиканских наемников не по назначению, а как штурмовиков. Об этом рассказал украинский пленный, сдавшийся российским военным, Андрей Шалдува, пишет ТАСС.

По словам пленного, на военную службу его забрали сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК; аналог военкомата на Украине), он два месяца проходил обучение во Львовской области. После, как уточнил Шалдува, в машину погрузили трех человек и «выбросили в блиндаж».

«Отношение очень плохое, как к собакам. Сказали, будут менять, кормить — ничего такого не происходило. С позиции уйти в тыл было невозможно, так как стояли заградотряды, и даже птичками могли сами своих же завалить», — добавил пленный. Он пояснил, что мексиканцев использовали как штурмовиков, поскольку в рядах бойцов ВСУ «никто не хочет сражаться, люди просто устали от этого отношения, от этого руководства».

Шалдува также рассказал об издевательствах украинского командования. «Перед тем, как закинуть на позицию, всячески издевались, даже привязывали к деревьям. Потому что мы не хотели идти на позиции, это дорога в один конец», — указал военный. Согласно его словам, он сдался в плен, но боялся выйти, так как был велик риск того, что ВСУ просто бы расстреляли тех, кто решил сложить оружие.

Ранее мать ликвидированного наемника Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Колумбии Давида Фернандо Наваррете Агирре обвинила Киев в торговле людьми. Оказалось, что ее сына завербовали через социальные сети.

