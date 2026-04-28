Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:15, 28 апреля 2026

ВВС Израиля атаковали бригаду спасателей в Ливане

Евгений Силаев

Фото: Amir Cohen / Reuters

Военно-воздушные силы (ВВС) Израиля атаковали бригаду спасателей, сопровождавших военных на юге Ливана. Об этом говорится в заявлении армии Ливана.

«Двое военнослужащих получили ранения в результате враждебного израильского удара по армейскому патрулю вместе с бригадой гражданской обороны и двумя гражданскими экскаваторами в городе Мадждаль-Зун во время проведения операции по спасению граждан», — сообщили в ливанской армии.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху приказал Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанести мощные удары по объектам «Хезболлы» в Ливане.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok