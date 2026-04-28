ВВС Израиля атаковали бригаду спасателей в Ливане

Израильские ВВС атаковали бригаду спасателей на юге Ливана

Военно-воздушные силы (ВВС) Израиля атаковали бригаду спасателей, сопровождавших военных на юге Ливана. Об этом говорится в заявлении армии Ливана.

«Двое военнослужащих получили ранения в результате враждебного израильского удара по армейскому патрулю вместе с бригадой гражданской обороны и двумя гражданскими экскаваторами в городе Мадждаль-Зун во время проведения операции по спасению граждан», — сообщили в ливанской армии.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху приказал Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанести мощные удары по объектам «Хезболлы» в Ливане.