Выявлен неожиданный фактор повышения риска рака

Circulation: Кардиоренально-метаболический синдром повышает риск развития рака

Ухудшение состояния сердечно-сосудистой системы, почек и обмена веществ может повышать риск развития рака. К такому выводу пришли исследователи, чья работа опубликована в журнале Circulation: Population Health and Outcomes.

Речь идет о так называемом кардиоренально-метаболическом синдроме (CKM), который объединяет гипертонию, повышенный уровень сахара, лишний вес, нарушения холестерина и снижение функции почек. Ученые проанализировали данные почти 1,4 миллиона человек и проследили их состояние в среднем на протяжении 3,5 года.

Анализ показал, что риск рака заметно возрастает на поздних стадиях синдрома. Если на ранних этапах увеличение было минимальным, то при выраженных нарушениях риск возрастал на 25–30 процентов по сравнению со здоровыми людьми. Это может быть связано с тем, что сбои в работе сердца, почек и обмена веществ усиливают друг друга и создают благоприятные условия для развития заболеваний, включая онкологические.

Исследователи отмечают, что многие факторы риска — воспаление, метаболические нарушения и сосудистые изменения — являются общими для сердечно-сосудистых заболеваний и рака. Поэтому контроль давления, уровня сахара и массы тела может одновременно снижать вероятность сразу нескольких серьезных болезней.

Ранее ученые выяснили, что препарат эльраглусиб продлевает жизнь при раке поджелудочной железы.