Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
07:31, 15 апреля 2026

Найден способ продлить жизнь при одном из самых опасных видов рака

Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: TippaPatt / Shutterstock / Fotodom

Новый препарат может продлить жизнь пациентам с раком поджелудочной железы — одним из самых опасных видов онкологических заболеваний, который часто выявляют уже на поздней стадии. К такому выводу пришли ученые из Northwestern University. Результаты клинического исследования опубликованы в журнале Nature Medicine.

В исследовании приняли участие 233 пациента с распространенной формой заболевания. Одной группе назначали стандартную химиотерапию, другой — ту же терапию вместе с препаратом эльраглусибом. Через год после начала лечения были живы 44 процента пациентов в группе нового препарата против 22 процентов на стандартной терапии.

В среднем пациенты с новым препаратом жили около 10 месяцев с начала лечения, тогда как при обычной терапии — около 7 месяцев. При этом у части больных эффект оказался более выраженным: около 13 процентов прожили два года, тогда как в контрольной группе таких случаев не было.

Ученые объясняют эффект тем, что препарат помогает иммунной системе бороться с опухолью. Он блокирует белок, который позволяет раку подавлять иммунный ответ. Авторы подчеркивают, что результаты требуют подтверждения в более крупных исследованиях, однако уже сейчас они считают их обнадеживающими.

Ранее ученые выяснили, что новообнаруженная анемия у взрослых может быть маркером развития рака.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Все близко к завершению». Трамп убежден, что конфликт в Иране скоро кончится. Стороны обсуждают продление перемирия

    По делу о попытке пустить под откос поезд признали виновным подростка

    Кредиты МВФ для Украины сравнили с аппаратом ИВЛ

    Военнопленный из ВСУ назвал врагов укранского народа

    Россиянам назвали условие штрафа за отсутствие летней резины на авто

    В России стартовали продажи Changan CS75 Pro

    Россиянка описала жизнь на Кубе фразой «ром и сигары выдают по талонам даже новорожденным»

    Найден способ продлить жизнь при одном из самых опасных видов рака

    Девушка пыталась похвастаться подвигами в туалете и опозорилась перед коллегой

    Лавров раскрыл план создание нового военного блока с Украиной

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok