Найден способ продлить жизнь при одном из самых опасных видов рака

Nat Med: Препарат эльраглусиб продлевает жизнь при раке поджелудочной железы

Новый препарат может продлить жизнь пациентам с раком поджелудочной железы — одним из самых опасных видов онкологических заболеваний, который часто выявляют уже на поздней стадии. К такому выводу пришли ученые из Northwestern University. Результаты клинического исследования опубликованы в журнале Nature Medicine.

В исследовании приняли участие 233 пациента с распространенной формой заболевания. Одной группе назначали стандартную химиотерапию, другой — ту же терапию вместе с препаратом эльраглусибом. Через год после начала лечения были живы 44 процента пациентов в группе нового препарата против 22 процентов на стандартной терапии.

В среднем пациенты с новым препаратом жили около 10 месяцев с начала лечения, тогда как при обычной терапии — около 7 месяцев. При этом у части больных эффект оказался более выраженным: около 13 процентов прожили два года, тогда как в контрольной группе таких случаев не было.

Ученые объясняют эффект тем, что препарат помогает иммунной системе бороться с опухолью. Он блокирует белок, который позволяет раку подавлять иммунный ответ. Авторы подчеркивают, что результаты требуют подтверждения в более крупных исследованиях, однако уже сейчас они считают их обнадеживающими.

