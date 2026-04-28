16:05, 28 апреля 2026

Жена министра обороны США надела дешевое платье в день покушения на Трампа

Мария Винар
СюжетПокушение на Дональда Трампа

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Жена министра обороны США Пита Хегсета, телепродюсер Дженнифер Роше надела дешевое платье в день покушения на американского лидера Дональда Трампа. Сообщение появилось на платформе в X (ранее — Twitter).

Популярная блогерша Элла Деви опубликовала в своем аккаунте фото со светского мероприятия, на котором был запечатлен глава Пентагона вместе с супругой. Так, Хегсет выбрал для выхода в свет черный костюм с галстуком и белую рубашку, а его избранница — пыльно-розовое платье с открытыми плечами.

Деви заметила, что Роше отдала предпочтение наряду с китайского маркетплейса Temu, стоимость которого составляет 12 евро (около 1,1 тысячи рублей). «Жена Пита Хегсета надела платье с Temu на ужин корреспондентов в Белом доме (я не шучу)», — написала инфлюэнсерша.

В комментариях под постом, который набрал 44,5 тысячи лайков, некоторые пользователи соцсети уточнили, что данное платье также продается на платформе Shein за 35 евро (три тысячи рублей).

Ранее сообщалось, что на ужине Ассоциации корреспондентов, который состоялся 25 апреля в отеле Washington Hilton в Вашингтоне, произошла стрельба. Вооруженный мужчина попытался прорваться в зал и открыл огонь. Нападавшим оказался калифорнийский учитель Коул Томас Аллен, его обвинили в покушении на президента США.

