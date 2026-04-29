Артемия Лебедева атаковали жабы

Блогер Артемий Лебедев пожаловался на то, что его атаковали жабы на даче

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев пожаловался на то, что его атаковали жабы. Об этом он рассказал в выпуске обзора новостей, доступном в соцсети «ВКонтакте».

Лебедев заявил, что на его дачном участке развелось много жаб. Чтобы прекратить нежелательное соседство, блогер выловил из пруда около дома ведро жабьей икры и вылил его на землю. «Потому что жабы меня ***», — добавил он.

Ранее Лебедев рассказал о пересадке волос. Он также опубликовал фото после процедуры и подписал ее фразой «седина в бороду — бес в ребро».

До этого Лебедев пожаловался на «поклонника-шизофреника». По словам блогера, этот человек отправлял ему на электронную почту десятки писем в день. Дизайнер заявил, что периодически среди его фанатов появляются такие люди.