Быший глава госбезопаснсоти Киргизстана понадеялся на справедливость правосудия

Экс-глава госбезопасности Киргизстана Ташиев понадеялся на справедливость в суде

Бывший министр чрезвычайных ситуаций Кыргызстана Камчыбек Ташиев подтвердил, что против него возбудили уголовное дело, и попросил не помогать ему, так как надеется на справедливость судебной системы. Об этом в Telegram сообщает радио Sputnik.

«Если кто-то виновен, он понесет заслуженное наказание, а невиновный будет оправдан. В нашей стране предпринимаются усилия по созданию справедливой судебной системы по инициативе главы государства. Прошу всех действовать в рамках закона. Не нужно ничего делать в мою поддержку», — сказал экс-глава госбезопасности.

Ранее президент Киргизии Садыр Жапаров заявил, что сохраняет дружбу с уволенным Ташиевым, но тот не вернется на госслужбу. Жапаров посоветовал Ташиеву «отдохнуть и заняться здоровьем».