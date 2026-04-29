Диетолог опровергла миф о мясе

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
12:31, 29 апреля 2026

Диетолог Людлам-Рейн: Мясо не вредит здоровью и снабжает организм железом
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: David Tadevosian / Shutterstock / Fotodom

Опасность красного мяса сильно преувеличена, уверена диетолог Никола Людлам-Рейн. Миф о вреде мясных блюд она опровергла в беседе с изданием The Telegraph.

Специалистка отметила, что в умеренных количествах красное мясо не вредит здоровью, к тому же оно снабжает организм важными питательными веществами, такими как железо и витамины группы B. По ее словам, опасность для здоровья несут скорее переработанные мясные продукты.

Людлам-Рейн заверила, что полностью отказываться от красного мяса не нужно. «Красное мясо может быть частью здоровой диеты, если соблюдать умеренность», — подчеркнула специалистка.

Диетолог порекомендовала не есть красное мясо каждый день, выбирать щадящие способы приготовления, а также добавлять в рацион другие источники белка и большое количество растительной пищи.

Ранее гастроэнтеролог Инга Колесник рекомендовала использовать для шашлыка курицу, индейку, нежирную рыбу или говядину. По ее словам, эти виды мяса наиболее безопасны для пищеварения.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok