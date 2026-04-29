Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
18:28, 29 апреля 2026

Джаред Лето прогулялся в шубе под трек с кавказскими мотивами и порадовал россиян

Екатерина Ештокина (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Американский рок-музыкант и актер Джаред Лето прогулялся в нетипичном образе под кавказские мотивы и порадовал россиян. Ролик и комментарии опубликованы в его TikTok-аккаунте, который насчитывает 2,4 миллиона подписчиков.

54-летний вокалист группы Thirty Seconds to Mars был запечатлен в серо-коричневой длинной шубе с широким воротником. Помимо этого, Лето надел белую блузу с глубоким декольте, декорированную блестящей фурнитурой, и черные штаны. Видео знаменитости сопровождалось популярным в 2026 году треком Kavkaz исполнителя starly.

Пользователи сети оценили публикацию звезды в комментариях под постом. «Здравствуйте. Я обалдела. До свидания», «Вот это я долисталась», «Американский Зверев», «Наш слоняра», — написали они.

В июле 2024 года Джаред Лето пришел в ресторан в пижаме и был раскритикован в сети. Папарацци сняли его в красном шелковом комплекте с изображениями тигров, который включал в себя кофту с длинными рукавами и глубоким вырезом на груди и зауженные книзу брюки.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok