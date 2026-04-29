Эксперт назвал тактику США в конфликте с Ираном безрезультатной

Ермаков: США не усилят свои позиции бомбардировками и блокадой Ирана

США не усилят свои позиции, продолжив бомбардировки и экономическую блокаду Ирана. Об этом заявил научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Александр Ермаков в беседе с «Новостями Mail».

Так он прокомментировал информацию о том, что президент США Дональд Трамп поручил подготовить план продолжительной блокады Ирана. По мнению эксперта, эти заявления могут быть лишь прикрытием для других стратегий.

«Нельзя полностью исключать того, что Трамп пытается внушить Ирану, что он придерживается этого плана, а на деле постарается его "огорошить" неожиданной атакой. Например, ударами по новому руководству или по важным экономическим или социальным объектам», — заявил Ермаков. При этом продолжающиеся удары он назвал безрезультатными.

Иран продолжит блокаду Ормузского пролива, убежден эксперт. Сократившийся импорт энергоресурсов с Ближнего Востока влияет на экономику США и других стран, под давлением которых, как надеются власти Ирана, Штаты пойдут на уступки.

Ранее научный сотрудник лаборатории «Центр ближневосточных исследований» ИМЭМО РАН, востоковед Людмила Самарская назвала причину возможного срыва перемирия между США и Ираном.