Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:04, 29 апреля 2026

Эксперт назвал тактику США в конфликте с Ираном безрезультатной

Ермаков: США не усилят свои позиции бомбардировками и блокадой Ирана
Маргарита Миронова
Маргарита Миронова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

США не усилят свои позиции, продолжив бомбардировки и экономическую блокаду Ирана. Об этом заявил научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Александр Ермаков в беседе с «Новостями Mail».

Так он прокомментировал информацию о том, что президент США Дональд Трамп поручил подготовить план продолжительной блокады Ирана. По мнению эксперта, эти заявления могут быть лишь прикрытием для других стратегий.

«Нельзя полностью исключать того, что Трамп пытается внушить Ирану, что он придерживается этого плана, а на деле постарается его "огорошить" неожиданной атакой. Например, ударами по новому руководству или по важным экономическим или социальным объектам», — заявил Ермаков. При этом продолжающиеся удары он назвал безрезультатными.

Иран продолжит блокаду Ормузского пролива, убежден эксперт. Сократившийся импорт энергоресурсов с Ближнего Востока влияет на экономику США и других стран, под давлением которых, как надеются власти Ирана, Штаты пойдут на уступки.

Ранее научный сотрудник лаборатории «Центр ближневосточных исследований» ИМЭМО РАН, востоковед Людмила Самарская назвала причину возможного срыва перемирия между США и Ираном.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok