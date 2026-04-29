Фото принца Уильяма в военной форме вызвало ажиотаж в сети

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
13:18, 29 апреля 2026

Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Dominic Lipinski / Pool / Reuters

Пользователи сети обсудили фото британского принца Уильяма в военной форме. Публикация и комментарии появились на странице королевской семьи в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

43-летний принц Уэльский посетил авиабазу Королевских военно-воздушных сил Вэлли на острове Англси в Северном Уэльсе, чтобы отметить ее 85-ю годовщину. На размещенных снимках он предстал в военной форме, коричневых ботинках с грубой подошвой и сером берете.

Опубликованный пост набрал 115 тысяч лайков. Поклонники королевской семьи обсудили внешний вид принца Уильяма в комментариях: «С возрастом он становится все красивее», «Он так похож на свою мать», «Стареет как хорошее вино», «Ему нужно всегда ходить в берете, чтобы спрятать лысину», «Головной убор делает его таким привлекательным», «Берет и борода сделали свое дело».

В ноябре 2023 года принц Уильям занял первое место в рейтинге самых сексуальных мужчин с лысиной.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok