Грузинский полузащитник ПСЖ вошел в топ-5 претендентов на «Золотой мяч»

Грузинский хавбек ПСЖ Кварацхелия вошел в топ-5 претендентов на «Золотой мяч»

Полузащитник парижского ПСЖ и сборной Грузии Хвича Кварацхелия вошел в топ-5 претендентов на «Золотой мяч» по итогам нынешнего сезона. Об этом сообщает Betonmobile.

На то, что хавбек завоюет главную индивидуальную награду в мировом футболе, можно поставить с коэффициентом 11,00. Главным претендентов на приз букмекеры считают форварда мюнхенской «Баварии» Харри Кейна (3,25).

В топ-3 претендентов на «Золотой мяч» также входит вингер «Баварии» Майкл Олисе (5,00) и хавбек «Арсенала» Деклан Райс (5,00). На четвертой строчке расположился действующий обладатель приза — Усман Дембеле из ПСЖ (9,00).

Ранее 28 апреля ПСЖ в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов дома победил «Баварию» (5:4). Кварацхелия отметился дублем.