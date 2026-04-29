Новости спорта
20:07, 29 апреля 2026Спорт

Игравший за «Динамо» африканец рассказал о гревших его в России деньгах

Алексей Гусев

Фото: Dmitry Golubovich / Globallookpress.com

Конголезский защитник Кристофер Самба, игравший за махачкалинский «Анжи» и московское «Динамо», вспомнил о российском периоде карьеры. Футболист высказался на канале Under The Cosh в YouTube.

По словам бывшего футболиста, в обеих командах платили очень большие деньги. «В России было холодно, а они грели», — добавил Самба.

Защитник также рассказал о щедрых бонусах, которые могли достигать 50 тысяч долларов за игру. «Повторил ли бы я это еще раз? Что за глупые вопросы? Не раздумывая», — добавил Самба.

Самба — конголезский футболист, у него также есть французское гражданство. За «Анжи» он играл с 2012 по 2013 год, после чего перешел в «Динамо». Российский чемпионат защитник покинул в 2016-м, а спустя два года завершил карьеру.

