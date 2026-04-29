20:05, 29 апреля 2026

Одна деталь iPhone подорожает в четыре раза

FT: Стоимость оперативной памяти в iPhone составит 45 % от его себестоимости
Андрей Ставицкий
Фото: Edward Berthelot / Getty Images

Оперативная память для смартфонов Apple подорожает в четыре раза. Об этом стало известно журналистам The Financial Times (FT).

Газета сослалась на прогноз JPMorgan. Согласно раскрытым данным, Apple не сможет сохранить выгодные для себя цены на оперативную память для iPhone уже в 2027 году. Компании придется закупать компоненты по гораздо более высокой цене, чем сейчас, что отразится на себестоимости смартфонов.

Аналитики JPMorgan заявили, что Apple является выгодным партнером и сама может устанавливать цены, по которым она закупает детали для своих гаджетов. Но из-за бума искусственного интеллекта (ИИ) спрос на оперативную память вырос настолько, что и ей придется платить больше. По оценке авторов отчета, сейчас оперативная память составляет 10 процентов от себестоимости iPhone, а в 2027 году этот показатель вырастет в четыре раза — до 45 процентов.

В материале FT говорится, что новому руководителю Apple Джону Тернусу, который займет пост главы компании в сентябре, придется принять сложное решение. С ним Apple либо возьмет растущие издержки на себя, либо переложит их на потребителей. В последнем случае стоимость смартфонов — скрыто или явно — вырастет.

Ранее известный инсайдер под ником Fixed Focus Digital заявил, что iPhone 18 для экономии получит дешевый чип и менее яркий экран, чем у iPhone 17. Регресс модели связали с ростом цен на комплектующие.

