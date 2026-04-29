17:46, 29 апреля 2026

Известный стример из Казахстана заявил о депортации из России

Маргарита Щигарева
Фото: Telegram-канал Muhanjan Stream

Стример из Казахстана Альмухан Сабиев, известный как Muhanjan, заявил, что его депортируют из России. Об этом он написал в Telegram-канале в среду, 29 апреля.

«Меня депортируют из РФ. Я сейчас в месте для депортации», — написал стример. Он заявил, что не может вернуться на Арбат, где он жил до этого, и ему придется лететь в Казахстан. При этом,

Кроме того, по словам Сабиева, там, где он находится, практически нет связи. «Слезы текут, я, не знаю, что делать», — признался стример. Он пообещал вернуться в интернет, когда будет в Казахстане.

Ранее стало известно, что компания стендап-комика Нурлана Сабурова, изгнанного из России на 50 лет, погасила долг перед Федеральной налоговой службой (ФНС) РФ. Долг кинокомпании «Сабр Продакшн» составлял 18,7 тысячи рублей.

В начале февраля Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет. Решение объяснили тем, что он нарушил налоговое и миграционное законодательство. Кроме того, утверждалось, что юморист резко высказывался о спецоперации России на Украине. Сабуров улетел в Казахстан.

