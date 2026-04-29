Кириенко заявил об участии 44 стран в войне против России

21:11, 29 апреля 2026Россия

Кириенко: В войне против России участвуют 44 государства, включая весь блок НАТО
Марина Совина (ночной редактор)
Сергей Кириенко. Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В войне против России сейчас участвуют 44 государства, включая весь блок НАТО, заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, Россию невозможно взять извне, можно попробовать расколоть только изнутри. Он уточнил, что враги пытаются расколоть страну по религиозному, национальному и другим признакам.

«И это война, и горячая в зоне специальной военной операции, война экономическая, но, пожалуй, самая сложная — это война информационная или идеологическая», — объяснил он.

Ранее Кириенко заявил, что Украина отдала свою территорию и граждан для борьбы Запада против РФ.

    Последние новости

    Путин с Трампом оценили поведение Зеленского

    Трамп заявил о заинтересованности Путина в завершении конфликта на Украине

    Трамп после разговора с Путиным высказался об Украине словами «почти потерпела поражение»

    Трамп раскрыл детали разговора с Путиным

    Киев устроил показную эвакуацию из безопасных зон

    В российском регионе после атаки ВСУ отменили все мероприятия на майские праздники

    В Омске следователи раскрыли два преступления прошлого века благодаря анализу ДНК

    Бойфренд выбросил 29-летнюю королеву красоты с 13-го этажа

    В провинциальном городе РФ нашли однушку почти за 6 миллиардов рублей

    В Кремле объяснили введение ограничений в отношении некоторой литературы и фильмов

    Все новости
