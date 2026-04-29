Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
19:19, 29 апреля 2026Культура

Лоза объяснил свое недоверие к лунной миссии американцев

Певец Юрий Лоза назвал полет американцев на Луну бредом сивой кобылы
Андрей Шеньшаков

Фото: Anton Belitsky / Globallookpress.com

Певец Юрий Лоза, известный по хиту «Плот», высказался о лунной миссии американцев. Его слова приводит «Москва 24».

Артист, который является приверженцем теории плоской Земли, признался, что не верит в полет в космос представителей США.

«Уверен, что они никуда не летали. Тогда не летали и сейчас не летали. Снять, как они сидят, играют в шашки, можно где угодно. А показать нам, как это все происходит, не получается у них, понимаете? Это ж бред сивой кобылы», — заявил Лоза.

Также артист высмеял конструкцию спускаемого на поверхность Луны аппарата. Он назвал ее «кастрюлькой с железными ножками», похожими на ножки стула.

Ранее певец Юрий Лоза призвал опубликовать доказательства существования НЛО. Он отметил, что при отсутствии реальных подтверждений нельзя верить в подобную информацию.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok