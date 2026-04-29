Минздрав сообщил о снижении случаев ВИЧ в России до исторического минимума

Минздрав сообщил о снижении заболеваемости ВИЧ в РФ до исторического минимума

Минздрав сообщил, что постановка диагноза вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) в России снизилась до исторического минимума, передает РИА Новости.

По данным министерства, с 2016 года показатель заболеваемости сократился вдвое, достигнув исторического минимума.

Число зарегистрированных новых случаев заболевания в 2025 году составило 43 тысячи, что почти на 11 процентов ниже аналогичного показателя 2024 года.

В Минздраве эту тенденцию связали с расширением тестирования на выявление ВИЧ, которое в 2025 году прошли почти 40 процентов россиян. «На конец 2025-го охват антиретровирусной терапией достиг 91,8 процента, превысив целевое значение», — уточнили в министерстве.

Ранее Минздрав обновил правила обязательного медобследования на выявление ВИЧ-инфекций среди россиян. Они начнут действовать с 1 сентября 2026 года.