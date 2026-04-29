Молдавия раскрыла подробности возвращения двух шпионов в ходе обмена с Россией

Служба информации и безопасности (СИБ) Молдавии подтвердила освобождение двух человек в ходе обмена с Россией, Кишинев окажет поддержку возвращенным. Об этом сообщает Noi.md.

«В настоящее время наши коллеги проходят стандартные процедуры медицинской оценки и мониторинга, получая полную институциональную поддержку, а также помощь и заботу, необходимые для восстановления и полноценной реинтеграции», — раскрыли подробности возвращения в молдавском ведомстве.

Обмен состоялся 28 апреля на польско-белорусской границе по формуле «пять на пять».

В ходе обмена Польша освободила российского археолога Александра Бутягина, находившегося под арестом под угрозой экстрадиции на Украину. Позже Федеральная служба безопасности России сообщила, что Бутягин и гражданка России были переданы в обмен на двух офицеров молдавской спецслужбы. В ведомстве уточнили, что они действовали под прикрытием.

