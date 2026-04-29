Молодых россиян назвали начальниками искусственного интеллекта

Орешкин: Молодые россияне, приходя на работу, становятся начальниками ИИ

Молодым россиянам уже с раннего возраста следует учиться работать с искусственным интеллектом (ИИ). О необходимости становиться фактическими «руководителями» технологии заявил замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин, которого цитирует ТАСС.

Рекомендации чиновник озвучил, вспомнив начало своего карьерного пути. По словам Орешкина, когда он устроился в Центробанк в 2002 году, то сначала был младшим сотрудником, выполняя заданяя, работая с информацией, «нарабатывая какие-то решения», теперь же сразу есть возможность пользоваться инструментами ИИ.

«Вы приходите на любую работу, вы уже становитесь сразу небольшим "начальником" искусственного интеллекта за плечами», — отметил Орешкин, подчеркнув, что такой опыт, «будет востребован в любой сфере, в любой области». Он объяснил, что речь здесь идет о формировании нового типа навыков, среди которых проектное мышление, умение реализовывать задачи и организовывать работу команды.

Глава Минфина Антон Силуанов ранее рассказал, что помощь ИИ используется в России при работе над бюджетом. «Искусственный интеллект уже сейчас может подсказать, как правильнее нам обеспечивать консолидацию бюджета, как потратить те ресурсы, которые есть», — поделился министр.